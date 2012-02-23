Принят закон о регулировании инвестиционной деятельности в сфере ЖКХ

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно регулирования инвестиционной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие решения проголосовал 241 народный депутат из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что инвестиционные программы разрабатываются субъектами ведения хозяйства в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода.

Порядок разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ субъектов ведения хозяйства в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода устанавливается совместным решением центрального органа исполнительной власти по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, центрального органа исполнительной власти в сфере инвестиционной деятельности и национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Субъекты ведения хозяйства в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода для проведения в установленном законодательством порядке расчетов по инвестиционным программам открывают специальные счета.

На указанные счета субъекты ведения хозяйства перечисляют средства в объеме, предусмотренном в установленных тарифах для выполнения инвестиционных программ.

Порядок зачисления средств на специальный счет, использование отмеченных средств и осуществление контроля над их расходованием устанавливается Кабинетом министров Украины.

Субъекты ведения хозяйства в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода - владельцы специальных счетов - обязаны использовать средства, которые находятся на таких счетах, исключительно для выполнения инвестиционных программ. Использование отмеченных средств в каких-либо других целях запрещается.

Порядок контроля над реализацией инвестиционных программ в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода, теплоснабжения, а также предельный уровень стоимости инвестиций, которые могут привлекаться по инвестиционным программам, которые включаются при расчете экономически обоснованных расходов, предельный срок действия инвестиционных программ к моменту полного погашения обязательств по ним устанавливаются Кабинетом министров.

Субъекты ведения хозяйства в сфере теплоснабжения для проведения в установленном законодательством порядке расчетов по инвестиционным программам открывают специальные счета.

На отмеченные счета субъекты ведения хозяйства перечисляют средства в объеме, предусмотренном в установленных тарифах для выполнения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.