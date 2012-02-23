ГИУ с начала года рефинансировало 76 кредитов на 15 млн. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) с начала текущего года рефинансировало 76 ипотечных кредитов, выданных банками-партнерами на приобретение жилья, на общую сумму около 15 млн. грн.

Об этом говорится в материалах ГИУ, переданных УНИАН.

Как указывается в материалах, по состоянию на 25 ноября 2011 года кредитный ипотечный портфель ГИУ составляет 4804 кредита на сумму свыше 752 млн. грн., в котором доля проблемных кредитов составляет 4,5%.

По состоянию на 20 февраля т.г. введено в эксплуатацию 10 жилых домов общей площадью более 120 тыс. кв. м на примерно 2 тыс. квартир, профинансированных ГИУ в объеме более 150 млн. грн. Дома расположены в Киеве, Борисполе, Харькове, Севастополе, Донецке, пгт Чабаны Киевской области и других городах.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение в 2011 году выкупило у банков-партнеров 290 ипотечных кредитов на сумму свыше 76 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.