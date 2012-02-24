Главы 178 киевских ОСМД и ЖСК требуют передать придомовые территории владельцам жилья

Главы 178 киевских ОСМД и ЖСК, представляющие интересы более 63 тысяч жителей города, приняли обращение к председателю Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ, в котором настаивают на разработке Правил регулирования взаимоотношений между ЖСК и ОСМД с исполнителями коммунальных услуг.

Как сообщили в пресс-службе общественной организации «Киевский форум», обращение было принято во время второго экспертного «Киевского форума» на тему: «ОСМД как выход из коммунального кризиса, или помоги себе сам: что препятствует реформе ЖКХ в столице?».

В частности, в обращении к А.ПОПОВУ руководители ОСМД и ЖСК требуют от руководства города разработать и вынести на рассмотрение Киевсовета: проект решения по упрощённой и ускоренной процедуре бесплатной передачи придомовых территорий в собственность ОСМД и ЖСК, с разработкой проектной документации в соответствии с планом застройки; проект решения об утверждении «Перечня исполнителей коммунальных услуг по отоплению, холодному, горячему водоснабжению и водоотводу в г. Киеве».

Также участники экспертного форума настаивают на разработке Правил регулирования взаимоотношений между ЖСК и ОСМД с исполнителями коммунальных услуг и призвали А.ПОПОВА создать рабочую группу, в состав которой могли бы войти представители каждого района – авторитетные председатели ОСМД и ЖСК.

Целью работы группы стало бы решение как вышеупомянутых проблем, так и конфликтных ситуаций, возникающих вокруг вопросов применения тарифов и прав собственности и пользования вспомогательными, нежилыми помещениями жилищного фонда.

Кроме того, во время второго экспертного «Киевского форума» было принято обращение к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Владимиру РЫБАКУ.

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