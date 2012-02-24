Кабмин утвердил порядок обмена информацией о земельных участках

Кабинет министров своим постановлением № 118 от 22 февраля т.г. утвердил Порядок предоставления информации о зарегистрированных земельных участках органу государственной регистрации прав и о зарегистрированных вещных правах на земельные участки органу, осуществляющему ведение Государственного земельного кадастра (ГЗК).

Текст постановления опубликован на правительственном портале.

Согласно документу, предоставление информации о зарегистрированных земельных участках и о зарегистрированных правах осуществляется на центральном уровне Укргосреестром и Госземагентством в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи. Техническая поддержка предоставления указанной информации обеспечивается администраторами Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Орган, осуществляющий ведение ГЗК, с проведением государственной регистрации земельного участка предоставляет органу государственной регистрации прав сведения о зарегистрированных земельных участках, содержащиеся в ГЗК. При этом орган государственной регистрации прав предоставляет органу, осуществляющему ведение ГЗК, информацию о зарегистрированных правах, содержащуюся в Государственном реестре прав.

Документом также утвержден Порядок предоставления органом, осуществляющим ведение Государственного земельного кадастра, органу государственной регистрации прав доступа к просмотру кадастровых карт (планов).

Согласно порядку, предоставление органам государственной регистрации прав доступа к просмотру кадастровых карт (планов) осуществляется на центральном уровне Госземагентством с использованием телекоммуникационных каналов связи. Техническая поддержка предоставления доступа к просмотру кадастровых карт (планов) обеспечивается администратором Государственного земельного кадастра.

Постановление вступает в силу одновременно с законом «О государственном земельном кадастре».