Ярославский и Салмин инвестируют в развитие «XXI Века» до 300 млн. долл.

Александр ЯРОСЛАВСКИЙ и Олег САЛМИН, контролирующие каждый по около 30,05% акционерного капитала девелоперской компании «XXI Век», намерены инвестировать 200-300 млн. долл. в развитие компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании DCH со ссылкой на ее основного бенефициара А.ЯРОСЛАВСКОГО.

«Помимо денег за сделку, хочу инвестировать в компанию, совместно с Олегом, порядка 200-300 млн. долл. Выкупать у Олега его долю я не планирую. Он будет мне помогать и тоже заниматься развитием проектов», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ, комментируя сделку по покупке доли в компании Ovaro Holding Limited, владеющей около 60,1% акционерного капитала девелоперской компании «XXI Век».

«Для меня основным фактором при покупке доли в «XXI Веке», была ее публичность. Так как проще вести девелоперский бизнес», - добавил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он также отметил, что намерен перевести на компанию «XXI Век» все свои активы в девелоперском секторе.

«Первый проект, который начнем реализовывать, это многофункциональный комплекс «Вырлыця». В моих планах сделать из «XXI Века» процветающий бизнес. Хочу сделать реальные проекты, которые будут приносить живой cash flow», - сказал новый акционер компании.

Как сообщал УНИАН, компания DCH IMMO Limited, владельцем которой опосредованно является Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, за 10,3 млн. долл. покупает 50% акций компании Ovaro Holding Limited, владеющей около 60,1% акционерного капитала девелоперской компании «XXI Век». Завершение сделки ожидается 20 марта 2012 года.

После сделки А.ЯРОСЛАВСКИЙ и О.САЛМИН будут контролировать каждый примерно по 30,05% акционерного капитала «XXI Век» через компанию Ovaro. Общий пакет акций Ovaro в компании «XXI Век» остается неизменным и составляет 60,1%.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн. долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января 2011 г. торговля акциями девелопера возобновлена.