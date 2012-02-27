Колесников заверяет, что Украина готова к Евро-2012

Вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заверяет, что Украина практически готова к проведению чемпионата Европы по футболу.

Об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил сегодня во время телемоста «Варшава-Киев. Сто дней до Евро-2012».

«Наша страна практически готова к чемпионату, и это отмечает УЕФА», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что за время подготовки было построено четыре новых международных аэропорта с тремя взлетно-посадочными полосами. «Никто в мире не имеет такого опыта, чтобы за 18 месяцев построить аэропорты», - сказал он. Кроме того, сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, в значительной мере удалось обновить городской транспорт, а также построить или реконструировать гостиницы. «Эффективное сотрудничество бизнеса и государства налицо», - сказал он.

В то же время, Б.КОЛЕСНИКОВ высказал мнение, что Украина может занять место лидера в Восточной Европе по количеству частных гостиниц. «Турнир пройдет на высоком уровне», - убежден он.