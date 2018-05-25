Аренда жилья к Евро-2012: цены удвоятся...

До главного футбольного события европейского масштаба осталось три месяца, а международные эксперты, обеспокоенные имиджем Украины, вовсю бьют тревогу по поводу заоблачных цен на проживание в наших гостиницах и взывают к здравому смыслу отельеров. В частности, свое недовольство ситуацией на днях выразил операционный директор УЕФА Events S.A. Мартин Каллен, а месяцем ранее - польский министр спорта и туризма Йоанна Муха, по данным которой, в РП снять номер можно будет в 5 раз дешевле, чем в Украине (ночь в польских 4-х и 5-звездочных отелях в среднем стоит 200-250 евро, а до 3-х звезд - от 50 до 80 евро).

Участники украинского рынка оценивают возможное повышение стоимости размещения в разных сегментах в среднем в 2-3 раза. Хотя, судя по данным популярных международных сайтов бронирования, проживание в период Евро-2012 в Украине может обойтись болельщикам до 10 раз дороже.

По разным оценкам, в июне-июле т.г. Украина ожидает принять от 0,8 до 1,6 млн. туристов, немалая часть средств которых уйдет именно на проживание. Однако, учитывая практичность европейцев, владельцы гостиниц и отелей рассчитывают, что максимальным спросом будут пользоваться бюджетные варианты размещения.

Гостиницы

Целевые группы УЕФА зарезервировали в городах, принимающих чемпионат, 60-80% номеров в гостиницах 5, 4 и 3 звезд. Несмотря на то, что оставшаяся часть мест, по идее, должна быть выставлена на продажу, уже сейчас на популярных международных сайтах бронирования практически невозможно найти отель высокого класса, где предлагаются номера на июнь. Складывается впечатление, что «остаток» после квоты УЕФА либо уже выкуплен, либо отельеры не определились с его окончательной стоимостью.

Исполнительный директор ассоциации «Звездочных отелей» Дмитрий Прохоров считает, что номера с актуальными ценами появятся на сайтах бронирования 10-15 марта, когда УЕФА «отпустит подписанную квоту». По его прогнозам, заполняемость киевских гостиниц во время чемпионата вырастет с нынешних 35-70% до 90%.

«Как свидетельствует европейская практика, для подобного рода мероприятий вполне нормальным считается увеличение стоимости номера от полутора до трех раз. Причем, чем ближе к дате проведения, тем дороже номер», - отметил Прохоров, добавив, что ожидает повышения стоимости номеров в Украине в таких же пределах.

По его мнению, если даже отдельные генеральные менеджеры гостиниц и хотят в несколько раз увеличить стоимость номерного фонда, чтобы достичь определенных плановых показателей, собственники бизнеса трезво оценивают ситуацию и считают, что не нужно это делать. Прохоров прогнозирует, что стоимость 4-5-звездочных гостиниц может вырасти чуть меньше, чем 3-звездочных, потому что цена первых и так достаточно высокая.

Президент компании VS Energy International Ukraine, управляющей компании ООО «Премьер Интернешнл» (гостиничные сети «Премьер Отели» и «Аккорд Отели») Михаил Спектор также считает нормальной практикой повышение стоимости проживания «в период повышенного спроса».

«Безусловно, не в четыре раза, как это сделали некоторые украинские средства размещения, а в 1,5-2 раза. Такую картину мы наблюдали и во время чемпионатов в Европе и Африке, а также в городах, принимающих Олимпиаду в разные годы», - добавил он.

По мнению Спектора, повышение цен на проживание будет наблюдаться в тех категориях гостиниц, в которых город испытывает наибольший дефицит. «Мы на период проведения Евро-2012 подняли тарифы на 10-15% в зависимости от региона и категории гостиницы», - сказал он. К тому же, опыт проведения Евровидения в Украине показал, что многократное завышение цен на номера привело к их невостребованности, подчеркнул Спектор.

По данным консалтинговой компании UTG, на конец 2011 года стоимость стандартного двухместного номера «от стойки» в бюджетных гостиницах Киева составляла от 64 долл. в сутки до 550 долл. в luxury отелях. В прошлом году долларовые цены выросли на 9,39%.

Впрочем, самые большие аппетиты демонстрируют владельцы столичных комплексов апартаментов, которые взвинтили цены в 10,5 раза. К примеру, студио на два человека в киевском "гест хаусе" в апреле обошлось бы в 98 долл., а в июне - уже в 1020 долл. в сутки.

Общежития

Учитывая, что бюджетных гостиниц не хватает как в столице, так и других городах-участниках Евро-2012, общежития значительно пополнят предложение для непритязательных туристов. Тем более что для проживания болельщиков предлагается целый арсенал таких размещений.

Вице-президент Всеукраинской ассоциации жильцов общежитий Украины Елена Былинская оценивает среднюю стоимость проживания в киевских общежитиях в 19 евро в сутки за койко-место. При этом на многочисленных сайтах-посредниках цена уже доходит до 90 евро за ночь.

«Купить трехместную комнату по 20 долл. с человека - вполне реально. Те цены, которые сейчас накручены, будут снижаться однозначно, если места не скупят», - считает директор по административным вопросам Всеукраинской молодежной хостел-ассоциации Антон Матияш.

По мнению Былинской, во время проведения футбольного чемпионата активно сдавать места будут и общежития, входящие в уставный капитал компаний.

Среди других демократичных вариантов размещения - санатории и кемпинги. Обещают, что проживание на Евро-2012 в палатке под Киевом обойдется в 15 евро за ночь.

«У нас есть колоссальный резерв - Вооруженные силы Украины. На их складах находится гигантское количество вполне комфортабельных палаток. Есть такие площади в Киеве как аэродром «Чайка», - предложил еще один вариант размещения Прохоров.

Квартиры

Рынок посуточной аренды квартир отреагировал на ожидаемое спортивное действо повышением стоимости проживания в городах, принимающих Евро, в 2 - 10 раз.

«По городам коэффициент повышения стоимости квартир колеблется от двух до десяти. Самые дорогие квартиры на данный момент в Донецке, далее идет Львов с большим разбегом, там коэффициент составляет 5-6, потом идет Киев и Харьков с коэффициентом 4», - рассказала сотрудница порталаdoba.ua, специализирующегося на посуточной аренде квартир в Украине.

При этом она отметила, что вдвое поднимают стоимость жилья на проживание владельцы квартир, желающие сдать их не менее, чем на неделю. Специалисты портала уже отмечают некоторый интерес к бронированию квартир на период чемпионата. Впрочем, актуальные на сегодня цены аренды квартир оказались многим не по карману, поэтому не исключено, что данный сегмент рынка отреагирует на это некоторым снижением стоимости.

По данным doba.ua, на время проведения чемпионата стоимость суточной аренды 2-комнатной квартиры на 4 места в Киеве составит около 300-500 долл., в Донецке - 500-600 долл., во Львове - 300-400 долл., в Харькове - 400-500 долл.

Между тем, по мнению Прохорова, владельцам квартир не стоит обольщаться большими выгодами от чемпионата, поскольку посольства стран, присутствующих в Украине, на своих сайтах предупреждают сограждан о том, что «поселение в квартирах... небезопасно, негигиенично и нет гарантий возврата средств».

«Есть владельцы квартир с аппетитами, которые выставляют по 20-30 тыс. грн. за три дня. Но необходимо понимать, что никто ее не купит за такие деньги. А если и купят, то не оставят от этой квартиры ничего. За такие деньги они хотят получить какой-то результат - хотя бы повыбивать окна и поломать мебель», - с усмешкой отмечает Матияш.

Хостелы

Стоимость проживания в демократичных хостелах также может вырасти в 2-3 раза по сравнению с зимними ценами, а если сравнивать с «высоким сезоном», то вдвое, считает директор по административным вопросам Всеукраинской молодежной хостел-ассоциации.

«Из-за того, что хостелы находятся на съемных квартирах или съемных объектах, владельцы этих объектов на время Евро-2012 тоже поднимают арендную плату, как минимум, вдвое. Стоимость хостелов вырастет ориентировочно в 2-3 раза по сравнению с сегодняшним днем... Поэтому возникает ажиотаж, что у нас цены несоизмеримы с европейскими. Они достаточно соизмеримы, потому что это – «высокий сезон», - пояснил Матияш.

Он уверен, что если даже цены будут слишком завышены, такие хостелы не будут пользоваться спросом и во время чемпионата цены опустятся на порядок ниже. По данным Матияша, сейчас стоимость койки-места в хостелах в среднем составляет 15-35 евро в сутки. На сайтах бронирования цена за кровать в 12-местном номере киевского хостела в июне достигает 200 долл.

Представитель ассоциации подчеркнул, что в большей степени рост цен на проживание в хостелах может коснуться туристически ориентированных Киева и Львова. При этом в Харькове небольшое количество хостелов, а в Донецке их практически нет.

Вместе с тем, в ассоциации отмечают небывалое увеличение количества желающих открыть хостелы в расчете подзаработать на Евро-2012. «Это сейчас приобретает массовый характер. Каждый день принимаем по 5-6 звонков», - отметил Матияш.

На сегодня в Киеве насчитывается 15-20 хостелов на 500 койко-мест, а к Евро-2012 их количество может вырасти до 1,5-2 тысяч. Правда, уточнил Матияш, никто не понимает того, что болельщики проведут в Украине не месяц, а от пары дней до недели. И большой вопрос, будет ли такое количество мест востребовано после чемпионата?..

Татьяна Акимова (УНИАН)