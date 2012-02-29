В центре Харькова открыт торгово-офисный центр европейского уровня "АВЕ ПЛАЗА"

Партнерское сотрудничество «UNIQA REAL ESTATE AG» с одним из крупнейших девелоперов торговой недвижимости в Украине компанией «АВЭК» завершилась успешным открытием уникального торгово-офисного центра на главной торговой улице Харькова - Сумской.

Компании «АВЭК» удалось в реалиях экономического кризиса в Украине не только разработать уникальную концепцию, которая дополняет архитектурный ансамбль центра Харькова, и начать реализацию проекта совместно с международным подрядчиком, но и привлечь в Харьков европейского инвестора в лице компании «UNIQA REAL ESTATE AG». Результатом этого сотрудничества стало открытие в Харькове первого уникального торгово-офисного центра европейского уровня под управлением международной компании.

«Центральная торговая улица Харькова получила торгово-офисный центр европейского класса. Концепция торгового центра предполагает сделать его ментальным и культурным центром города. Для этого в «АВЕ ПЛАЗА» есть не только брендовые магазины и бутики, но и ряд популярных форматных ресторанов и кафе. Также в концепции предусмотрена платформа, предназначенная для реализации значимых культурных событий в Харькове, направленных на широкую аудиторию, это – новый современный подход к таким проектам», - отметил на пресс-конференции председатель наблюдательного совета ГК «АВЭК» Алексей Чернышов.

Целевая аудитория торгового центра - молодые люди, следящие за мировыми fashion трендами, проводящие свое время и встречи в центре города.

«Создание центра «АВЕ ПЛАЗА» является событием не только для Харькова, но и для Украины в целом и задает новые стандарты концепции архитектуры и строительства», - отметил акционер ГК «АВЭК» Александр Фельдман.

***Торгово-офисный центр «АВЕ ПЛАЗА» – масштабный проект по сотрудничеству объекта коммерческой недвижимости, который реализован компанией «АВЭК» и «UNIQA REAL ESTATE AG».

Строительный консалтинг осуществляла известная австрийская компания «Дельта». Помимо ведущих подрядных организаций над проектом работала профессиональная управленческая команда компании «Рустлер Недвижимость Сервис».

Группа АВЭК работает на украинском рынке с 1994 года. АВЭК занимает лидирующие позиции в сфере коммерческой недвижимости в Украине и является одним из крупнейших инвесторов в этом секторе. Основные виды деятельности группы компаний АВЭК: реализация проектов в сфере коммерческой и офисной недвижимости, девелопмент, финансовый и медиа-бизнес.