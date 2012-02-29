Минрегион до конца года планирует создать единый госреестр очередников на жилье

Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, должен быть создан до 1 января 2013 года.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Минрегион принимает меры по формированию Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для этого была создана необходимая нормативно-правовая база и разработано специализированное программное обеспечение для ведения квартирного учета, заполнения форм и автоматизации процесса внесения информации в реестр», - отметил министр.

По словам А.БЛИЗНЮКА, уже оборудовано помещение восьми рабочих мест регистраторов в пилотных областях - Ровенской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Луганской, а также в Киеве.