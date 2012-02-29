К тарифам на электроэнергию для спасения водоканалов введут целевую надбавку?

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины инициирует введение с 2013 года целевой надбавки к тарифам на электроэнергию для всех потребителей для решения проблемы компенсации разницы в тарифах для проблемных водоканалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК.

По его словам, размер такой надбавки для всех потребителей, по предварительным расчетам, составит 0,5 копейки (полкопейки) за киловатт/час. Средства, аккумулирующиеся в результате введения такой надбавки, будут перераспределяться на компенсацию разницы в тарифах для каналов, в структуре себестоимости услуг которых доля электроэнергии превышает 30%.

А.БЛИЗНЮК отметил, что данная инициатива уже предварительно обсуждалась на уровне Национальной комиссии регулирования энергетики и может быть реализована уже начиная с 2013 года. При этом министр сообщил, что, наряду с этим, рассматривается также возможность сохранения классической схемы, когда средства на компенсацию разницы в тарифах предусматриваются в государственном бюджете.

Кроме того, А.БЛИЗНЮК сообщил, что Минрегионстрой совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности разработали также законопроект о списании безнадежных задолженностей водоканалов перед энергоснабжающими компаниями, возникших в результате отсутствия бюджетных средств на компенсацию разницы в тарифах. Такое списание, отметил А.БЛИЗНЮК, планируется произвести на основе механизма соответствующих взаимозачетов между предприятиями. При этом министр не уточнил, о какой предельной дате сложившихся задолженностей идет речь в законопроекте.