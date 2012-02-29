Близнюк провел брифинг в Кабинете Министров

Минрегион выступает за 30-летнюю ипотеку со ставкой до 10% годовых

Государство работает над созданием новых финансово-кредитных механизмов для стимулирования спроса на жилье, среди которых — ипотечное кредитование сроком до 30 лет по ставке до 10% годовых.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Чрезвычайно актуальным сегодня является восстановление доверия к застройщикам. Это оживит спрос и, соответственно, темпы роста жилищного строительства. При этом одной из основных задач государства остается создание новых финансово-кредитных механизмов для стимулирования спроса на жилье», - сказал министр.

Он уточнил, что среди таких механизмов и долгосрочное - на 20-30 лет - ипотечное кредитование с низкой процентной ставкой, под 5-10% годовых, а также всестороннее создание в стране условий для появления платежеспособного потребителя.

Глава Минрегиона напомнил, что в 2009 году создана нормативно-правовая база для введения механизма аренды жилья с выкупом.

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Минрегион прогнозирует в этом году ввод в эксплуатацию около 10 млн. кв. м жилья

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в текущем году ожидает ввод в эксплуатацию около 10 млн. кв. м жилья.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Несмотря на рост, жилищная проблема не теряет остроты. Поэтому правительство всесторонне способствует развитию отрасли. Средства проверенные - дерегуляция, упрощение разрешительной системы, развитие отечественного производства стройматериалов, подготовка кадров», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь-декабрь 2011 года введено в эксплуатацию 9 млн. 410,4 тыс. кв. м жилья, что на 0,8% больше, чем в 2010 году.

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Минрегион предлагает предусмотреть финподдержку для достройки проблемных жилых недостроев ЖСК или ОСМД

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает передавать жилые недострои застройщиков-банкротов инвесторам, создавшим жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или объединение совладельцев многоквартирного жилого дома (ОСМД).

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, министерство разработало соответствующий законопроект по усилению прав инвесторов при инвестировании строительства жилья.

В частности, документ предполагает передачу объектов незавершенного жилищного строительства, владельцы которых признаны в установленном порядке банкротом, инвесторам, чьи средства были привлечены в строительство этого объекта, в случае создания ими ЖСК или ОСМД.

«Мы предлагаем, чтобы государство могло оказывать финансовую поддержку жилищно-строительным кооперативам и ОСМД на завершение этого строительства», - подчеркнул министр.

Законопроект предусматривает выкуп у застройщиков или финансовых учреждений нереализованного жилья в объектах строительства, которые сооружались с привлечением средств физических лиц, в случае неспособности застройщиков продолжать строительство жилья.

Кроме того, Минрегион намерен бороться с нарушением сроков сдачи жилья в эксплуатацию.

«Нужно стимулировать застройщиков к своевременному завершению строительства путем внедрения строительного сбора с прогрессивной ставкой налогообложения», - добавил А. БЛИЗНЮК.

По его словам, также предусмотрено предоставление возможности местным органам исполнительной власти принимать и выполнять функции заказчика строительства на незавершенных объектах.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает законопроект по усилению ответственности застройщиков перед инвесторами при нарушении сроков ввода в эксплуатацию жилья.

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Украинцы в 2011 году приобрели 790 квартир по программе доступного жилья

В Украине в 2011 году приобретено 790 квартир по программе доступного жилья.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Он отметил, что в прошлом году из 118 объектов, одобренных межведомственной комиссией, граждане приобрели жилье в 50 жилых домах.

А.БЛИЗНЮК напомнил, что государственная поддержка строительства доступного жилья в Украине составила 98 млн. грн., что позволило дополнительно привлечь в строительство 238 млн. грн. собственных средств граждан.

Глава Минрегиона сообщил, что общий объем инвестиций, направленных на строительство жилья в рамках реализации данной программы, достиг 336 млн. грн.

А.БЛИЗНЮК напомнил, что строительство доступного жилья предусматривает предоставление государственной поддержки в размере 30% от стоимости жилья и привлечения средств граждан.

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В Киеве насчитывается 21 проблемный жилой недострой

В Киеве насчитывается 21 проблемный недостроенный объект жилищного строительства.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Это так называемые проблемные объекты. В Киеве их насчитывается 21. Министерство, в частности, занимается решением проблемы, которая сложилась вокруг незавершенного жилищного строительства по адресу ул. Старонаводницкая, 2-20, ул. Семьи Сосниных, 4а», - отметил министр.

Он добавил, что в министерстве создана рабочая группа, в состав которой вошли уполномоченный представитель Администрации Президента, представители центральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

Как уточнил глава Минрегиона, совместно с местными властями принято решение о передаче функций застройщика и земельных участков, на которых расположены эти жилые дома, в коммунальное предприятие городского подчинения.

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Сельские застройщики в 2011 году получили около 6 тыс. льготных кредитов на 107 млн. грн.

Индивидуальные сельские застройщики в 2011 году получили 5,9 тыс. льготных кредитов на сумму 107 млн. грн.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Он также отметил, что в рамках программы льготного кредитования индивидуальных сельских застройщиков, были газифицированы 5 тысяч сельских усадеб.

По данным министерства, в текущем году на льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков госбюджетом предусмотрено 55 млн. грн.

Глава Минрегиона напомнил, что в прошлом году министерство впервые стало главным распорядителем средств по данной программе.

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