Колесников пообещал повлиять на владельцев отелей, завышающих цены к Евро-2012

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ пообещал, что украинское правительство будет искать механизмы «ограничения аппетитов» украинских владельцев отелей, которые завышают цены к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в среду во время брифинга во Львове, комментируя обеспокоенность УЕФА слишком высоким уровнем цен в украинских гостиницах накануне Чемпионата.

По словам вице-премьера, правительство будет искать механизмы ограничения аппетитов владельцев гостиниц, в частности через НДС.

Также Б.КОЛЕСНИКОВ отметил, что вопрос относительно цен на гостиницах во Львове обсуждался с председателем Львовской ОГА Михаилом КОСТЮКОМ и городским головой Львова Андреем САДОВЫМ.

«Мы обсуждали проблему с руководством города и области. Я уже когда-то говорил, что жадность порождает бедность. Мы хотели как лучше – освободили владельцев гостиниц от уплаты налога на прибыль, а получили вот такую реакцию. Я думаю, что есть механизмы, в том числе и через НДС, укротить эти аппетиты», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

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