С сегодняшнего дня повышаются тарифы на водоснабжение и водоотвод

В Украине с 1 марта в среднем на 7,8% повышаются тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения.

Такое решение 10 февраля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Согласно решению, Нацкомуслуг повышает с 1 марта 2012 года 46 предприятиям тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бытовых потребителей.

Тарифы повышены путем корректировки «энергетической составляющей».

По данным комиссии, по состоянию на 1 января 2012 года, в среднем по Украине тариф составлял 4,24 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,28 грн./куб. м, водоотвод - 1,96 грн./куб. м). С 1 марта 2012 года средний тариф по Украине будет составлять 4,57 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,46 грн./куб. м, водоотвод - 2,11 грн./куб. м).

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