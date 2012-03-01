Магистральный водопровод Евпатории восстановлен. Сутки будет заполняться водой

Ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе "Чеботарка-Евпатория" были завершены в среду вечером, ведется его заполнение водой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном пресс-релизе штаба гражданской защиты.

Учитывая протяженность водовода, процесс может занять от 18 до 24 часов (то есть - до вечера четверга).

«В этот период не рекомендуется открывать водопроводные краны и пользоваться водой», - говорится в пресс-релизе.

Санэпидстанция рекомендует горожанам воздержаться от употребления водопроводной воды и использовать для питья бутилированную.

В Евпатории проживают более 120 тысяч человек, из них 70% остались 25 февраля без воды из-за порывов на водоводе, которые произошли после аномальных для Крыма морозов. Авария была квалифицирована как чрезвычайное происшествие государственного значения. Правительство Украины выделило на ликвидацию ЧС и строительство нового водовода более 100 млн. грн.