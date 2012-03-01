Предприятия ЖКХ в 2011 году получили 2,6 млрд. грн. убытка

Украинские предприятия жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году получили убытки в размере 2,6 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК в ходе заседания коллегии.

По его данным, кредиторская задолженность предприятий ЖКХ в прошлом году составила 299 млн. грн.

А.БЛИЗНЮК отметил, что в 2011 году значительных подвижек в реформировании отрасли не произошло. По разным бюджетным программам на развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году направлено 3,8 млрд. грн.

Справка УНИАН. В 2010 году предприятия жилищно-коммунального хозяйства получили убытки в размере 3,4 млрд. грн. (без учета ОАО «Киевводоканал» и АК «Киевэнерго»), из них предприятия коммунальной теплоэнергетики получили убытки на 2 млрд. 163 млн. грн., водопроводно-канализационного хозяйства – 652 млн. грн.

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