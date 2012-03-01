Реорганизация Минрегиона завершена — Близнюк

Реорганизация Министерства регионального развития и строительства Украины и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины завершена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК в ходе заседания коллегии.

«Мы завершили реорганизацию двух министерств», - сказал министр.

Он уточнил, что налоговым органам осталось провести некоторые проверки и через 10 дней МинЖКХ и Минрегионстрой будут ликвидированы.

«Через 10 дней будут ликвидированы два старых министерства и создано одно», - добавил А.БЛИЗНЮК.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти. В частности, Министерство регионального развития и строительства Украины и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины реорганизовано в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которое возглавил вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ. В июне 2011 года главой Минрегиона назначен А. БЛИЗНЮК.