Украинская семья в среднем тратит на оплату ЖКУ 9,3% своего дохода, заявляет Близнюк

Украинская семья в среднем тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг 9,3% своего дохода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК в ходе заседания коллегии.

По его словам, средний доход украинской семьи составляет 3943 грн., а затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем составляют 367 грн., то есть 9,3% семейного дохода.

Министр отметил, что городская семья, средний доход которой составляет 4315 грн., тратит на оплату ЖКУ 14% своего дохода (604 грн.).

При этом в структуре платежей за жилищно-коммунальные услуги 58% составляет оплата за тепловую энергию, 18,7% - квартплата, 16,1% - оплата за водоснабжение и 7% - оплата за электроэнергию.

А.БЛИЗНЮК также сообщил, что в Украине уровень возмещения себестоимости тарифов по водоснабжению составляет 75%, по теплоснабжению — 67%, по эксплуатации жилья — 93%.

Министр считает необходимым снизить себестоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Мы должны начинать с уменьшения себестоимости и говорить, что нам нужно вместе делать: или менять законодательную базу, или идти на кассовый метод по НДС», - сказал он.

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