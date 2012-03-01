Строительные нормы пересмотрят для уменьшения потерь тепла

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено пересмотреть государственные строительные нормы (ДБН) по строительству жилья для уменьшения потерь тепла в жилых домах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК в ходе заседания коллегии.

«Мы сейчас полностью будем пересматривать ДБНы, чтобы, проектируя и строя, мы имели не меньше, чем в Европе защиту потерь тепла через стены, окна, крыши и так далее», - сказал министр.

А.БЛИЗНЮК также отметил, что необходимо разработать систему кредитования с низкими процентными ставками для проведения термомодернизации жилых домов.

По расчетам Минрегиона, в установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в целом по Украине необходимо инвестировать 16-20 млрд. грн. Срок окупаемости проекта составит четыре года, а экономия потребления природного газа достигнет 11-15% (1,5 млрд. куб. м, или 5,2 млрд. грн. в год).

Вместе с тем, установка ИТП и термомодернизация жилых домов обойдется стране в 100-140 млрд. грн. Срок окупаемости проекта составит до 15 лет, экономия газа — 30-35% (3,8 млрд. куб. м, или 13 млрд. грн. в год).

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