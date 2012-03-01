Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ не намерен подписывать распоряжение о повышении тарифов на водоснабжение и водоотвод для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя вступление с сегодняшнего дня в силу решения Нацкомуслуг о повышении в Украине с 1 марта в среднем на 7,8% тарифов на водоснабжение и водоотвод для населения.

А.ПОПОВ подчеркнул, что с 1 марта тарифы для киевлян остаются на прежнем уровне. По словам главы КГГА, он считает, что Нацкомуслуг с нарушениями принял решение о повышении тарифов на воду.

«Во-первых, оно нас ставит в непредусмотренные законом условия. Я имею в виду, что мы должны в течении определенного времени предупредить киевлян, опубликовать тарифы и так далее, проанализировать. Этот процесс занимает 1,5-2 месяца. Нас ставят перед фактом, что вчера ввели тарифы, а сегодня надо их поднять», - подчеркнул он.

По словам О.ПОПОВА, так быть не должно. Он высказал готовность обсудить этот вопрос с соответствующими структурами и органами власти.

«Мне кажется, с этим надо заканчивать, поэтому я не буду подписывать никаких распоряжений», - подчеркнул О.ПОПОВ.

На вопрос журналистов, из каких источников городские власти намерены покрывать новую разницу в тарифах, О.ПОПОВ сказал, что это будет происходить, как и раньше, из бюджета города. «Разница в тарифах по водоканалу, к сожалению, уже составляет более 700 млн. грн. И если к этой сумме добавится еще 5 млн. или даже 10 млн. грн., то это никакого принципиального значения не имеет», - сказал О.ПОПОВ.

На вопрос, сколько Киев сможет удерживать тарифы для населения на нынешнем уровне, глава КГГА подчеркнул, что это будет зависеть от финансовых возможностей города. По его словам, правительство рассматривает вопрос о том, чтобы при корректировании бюджета страны на 2012 год можно было бы через госбюджет предусмотреть механизм выделения средств на погашение разницы в тарифах.

«Киев будет участником этого процесса. Это произойдет весной этого года. И, исходя из этого, можно будет сказать, какая дальше будет политика. Если мы погасим долг, значит, понятно, мы не будем ставить вопрос даже теоретически о том, что нужно повышать», - сказал О.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине с сегодняшнего дня в среднем на 7,8% повышаются тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения.

Такое решение 10 февраля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Согласно решению, Нацкомуслуг повысила с 1 марта 2012 года 46 предприятиям тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бытовых потребителей.

Тарифы повышены путем корректирования «энергетической составляющей».

По данным комиссии, по состоянию на 1 января 2012 года в среднем по Украине тариф составлял 4,24 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,28 грн./куб. м, водоотвод - 1,96 грн./куб. м). С 1 марта 2012 года средний тариф по Украине будет составлять 4,57 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,46 грн./куб. м, водоотвод - 2,11 грн./куб. м).

Сегодня начальник Управления ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ заявил, что в Киеве тарифы для населения на водоснабжение и водоотвод не повышаются.