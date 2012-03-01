Во Львове тарифы на воду с 1 марта повышаться не будут - горсовет

Во Львове тарифы на воду с 1 марта повышаться не будут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, согласно решению Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг, тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения во Львове уже повышены с 1 января на 25%. Платежки с новыми тарифами потребители получили в феврале.

В пресс-службе Львовского городского совета отметили, что информация о том, что вода будет дорожать также в марте, опубликованная некоторыми СМИ, не соответствует действительности.

"В городе Львове тарифы с марта не будут меняться. Недавнее сообщение главы Нацкомуслуг Валерия САРАТОВА о росте тарифов на воду касалось 23 областных городов Украины", - отмечается в сообщении мэрии.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта в среднем на 7,8% повышаются тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения. Такое решение 10 февраля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Согласно решению, Нацкомуслуг повысила с 1 марта 2012 года 46 предприятиям тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бытовых потребителей.

Тарифы повышены путем корректирования «энергетической составляющей».

По данным комиссии, по состоянию на 1 января 2012 года в среднем по Украине тариф составлял 4,24 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,28 грн./куб. м, водоотвод - 1,96 грн./куб. м). С 1 марта 2012 года средний тариф по Украине будет составлять 4,57 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,46 грн./куб. м, водоотвод - 2,11 грн./куб. м).

Справка УНИАН. Согласно постановлению Нацкомиссии регулирования рынка коммунальных услуг № 240 от 27.12.2011 г., стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению во Львове с 1 января 2012 г. составляет для населения - 5,72 грн. за метр кубический, для других потребителей - 7 грн.