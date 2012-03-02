КГГА пока не будет утверждать проекты решений о повышении тарифов на воду – Яструбинский

Киевская городская государственная администрация разработала проекты решений о повышении тарифов на воду, однако в ближайшее время не планирует их утверждать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ. Он напомнил, что недавно национальный регулятор принял решение о повышении тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для потребностей населения.

В..ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что управление разработало проекты распоряжений горадминистрации относительно повышения тарифов на воду и водоотвод для киевлян. В соответствии с этими проектами, цена на холодную воду вырастет на 10 копеек, а на водоотвод – на 8 копеек.

«Эти проекты проходят согласование с соответствующими службами и затем будут переданы на рассмотрение КГГА», - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Таким образом, по его словам, городская администрация еще должна принять решение о сроках введения новых тарифов и вообще о целесообразности их введения.

При этом начальник управления напомнил, что недавно председатель КГГА Александр ПОПОВ уже заявил, что киевская власть пока не планирует повышать тарифы на воду для киевлян.

«Цена на воду для киевлян в ближайшее время меняться не будет», - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Он не уточнил, когда именно КГГА может пересмотреть тарифы на воду.

Отвечая на вопрос, каким образом горадминистрация планирует компенсировать убытки «Киевводоканалу» в случае отказа от повышения тарифов для населения, начальник управления сказал, что горадминистрация будет изыскивать источники покрытия этих убытков. Он отметил, что общая сумма убытков составляет около 40 млн. грн. в год, что, по словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, не является особо проблемным для городского бюджета.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта в среднем на 7,8% повысились тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения.

Такое решение 10 февраля приняла Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Согласно решению, Нацкомпослуг повысила с 1 марта 2012 года 46 предприятиям тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бытовых потребителей.

Тарифы повышены путем корректировки «энергетической составляющей».

По данным комиссии, по состоянию на 1 января 2012 года в среднем по Украине тариф составлял 4,24 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,28 грн./куб. м, водоотвод - 1,96 грн./куб. м). С 1 марта 2012 года средний тариф по Украине будет составлять 4,57 грн./куб. м (в частности водоснабжение - 2,46 грн./куб. м, водоотвод - 2,11 грн./куб. м).

В тот же день А.ПОПОВ заявил, что Нацкомуслуг неправомерно принял решение о повышении цен на воду, поскольку для введения новых тарифов местным органам власти необходимо определенное время.

«Во-первых, оно нас ставит в непредусмотренные законом условия. Я имею в виду, что мы должны в течение определенного времени предупредить киевлян, опубликовать тарифы, проанализировать. Этот процесс занимает 1,5-2 месяца. Нас ставят перед фактом, что вчера ввели тарифы, а сегодня нужно их поднять», - подчеркнул он.