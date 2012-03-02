Эксперты рассказали, что провоцирует мошенничество в ЖКХ...

Судебные приказы создают условия для мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал секретарь Координационного совета акции «Гражданская коммунальная самооборона» Сергей МОРОЗОВ, комментируя изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, принятые в 2010 году, которыми введена норма выдачи судебных приказов по требованиям о взыскании задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Мы считаем, что в сфере ЖКХ все споры об оказании услуг между потребителями и коммунальными монополиями - это споры о праве и их нужно вычеркнуть немедленно из судебных приказов. Таким образом, человек ставится на равных с коммунальной службой», - сказал он.

Как отметила глава Луганской областной общественной правозащитной женской организации «Чайка» Лариса ЗАЛИВНАЯ, введение судебных приказов по требованиям о взыскании задолженности за оплату ЖКУ привело к значительному росту нарушений прав граждан. В частности, суд принимает решение о взыскании задолженности без участия должника. При этом должник узнает о данном решении постфактум, а иногда - при появлении судебных исполнителей у него дома.

«Суть судебного приказа состоит в том, что судья без самого человека, без уведомления его, по заявлению жилищно-коммунальной службы издает приказ... И человек о приказе узнает уже постфактум, только тогда, когда ему домой приходит письмо с уведомлением о вручении...», - уточнила она.

Руководитель правозащитной организации отметила, что среди других нарушений - нарушение права человека на использование трехлетнего срока исковой давности.

При этом часто сумма задолженности неправомерно завышается коммунальными службами.

«Суммы задолженности искусственно завышаются... Мы пришли к выводу, что существует более 20 способов завысить задолженность за коммунальные услуги», - добавила Л.ЗАЛИВНАЯ.

По данным организации «Чайка», из 100 граждан, которые обратились в общественные приемные, 72 судебных приказа о взыскании задолженности за ЖКУ были отменены.

Л.ЗАЛИВНАЯ акцентировала внимание на том, что, согласно постановлению №14 от 23 декабря 2011 года пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, «если заявлено требование о взыскании задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные, телекоммуникационные услуги, услуги телевидения и радиовещания, судебный приказ может быть выдан при наличии соответствующих договоров о предоставлении таких услуг, других письменных доказательств, которые подтверждают фактическое предоставление и получение таких услуг».

Глава правозащитной организации предлагает внести изменения в раздел ІІ ГПК о том, чтобы не принимались к судебному производству заявления, когда речь идет о превышении трехлетнего срока исковой давности (это предмет для искового производства), «чтобы были решены вопросы с почтой, потому что у нас бывали случаи, когда сами почтальоны расписываются, что они вручили извещение о вручении, когда человек вообще не живет на этом месте, а потом на него приходит судебный приказ».

«Если не будут внесены изменения в кодекс, каждый из нас будет подвергнут процедуре судебного приказа. У нас 2% жителей являются должниками», - отметила правозащитница.