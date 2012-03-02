Азаров: Украина выйдет на докризисный уровень по объемам строительства через 2-3 года

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает, что Украина выйдет на докризисный уровень по объемам строительства через 2-3 года.

Об этом он сообщил сегодня, отвечая на вопросы пользователей Facebook.

«Если мы будем восстанавливать свой строительный комплекс теми же темпами, которыми восстанавливали в 2011 году, то за 2-3 года мы выйдем на докризисный уровень. По отдельным показателям мы уже вышли на докризисный уровень, но главная наша задача - добиться серьезного увеличения строительства доступного жилья с тем, чтобы как можно больше людей покупали и вкладывали свои деньги в строительство», - отметил премьер-министр.

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