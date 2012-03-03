Для обеспечения жильем инвесторов «Элита-Центр» установят сроки?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым установить реальные сроки обеспечения жильем инвесторов, пострадавших от аферы группы компаний «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об это премьер заявил на совещании, посвященном проблеме строительства доступного жилья.

«Обращаю внимание Киевской городской администрации и руководства компании «Киевгорстрой», что 26 февраля прошло шесть лет со дня аферы группы компаний «Элита-Центр». Вопрос окончательного обеспечения жильем обманутых инвесторов решается медленно», - сказал Н.АЗАРОВ.

В свою очередь, глава КГГА Александр ПОПОВ отметил, что этот вопрос решается медленно в связи с тем, что столица исключительно собственными силами пытается обеспечить жильем обманутых инвесторов. По его словам, таких инвесторов 1500 человек, а в 2011 году Киев впервые смог обеспечить жильем только 150 инвесторов, пострадавших от аферы «Элита-Центр».

Справка УНИАН. В начале 2006 года в Киеве была раскрыта большая афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которой брали у них деньги в качестве оплаты за якобы строящееся жилье. Общая сумма, которую получили мошенники от доверчивых граждан, оценивается приблизительно в 400 млн. грн.