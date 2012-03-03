Прокуратура Киева отменила решение Киевсовета о строительстве жилья в зеленой зоне

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о предоставлении ООО «Мегатранс» под жилую застройку земельного участка площадью 4,64 га на Столичном шоссе (24-й километр) в Голосеевском районе за счет озелененных территорий урочища Конча-Заспа и прибрежных защитных полос.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, такое решение принято 1 марта по результатам рассмотрения соответствующего иска городской прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет 17 сентября 2009 года принял решение о передаче обществу с ограниченной ответственностью «Мегатранс» земельного участка общей площадью 4,64 га на Столичном шоссе (24-й километр) в Голосеевском районе Киева.

Решение Киевсовета предусматривало передачу земельного участка в долгосрочную аренду на 49 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания объектов рекреационного назначения (с комплексным инженерно-транспортным обустройством и благоустройством территории).

Прокуратура Киева 15 июня 2010 года опротестовала соответствующее решение Киевсовета, поскольку проект землеустройства, вопреки требованиям статьи 123 Земельного кодекса Украины, не согласован с Главным управлением охраны культурного наследия Киевской городской ГА, Управлением экологии и охраны природных ресурсов КГГА и санитарно-эпидемиологической станцией Киева.

Эти службы предоставили свои заключения относительно возможности отведения указанного земельного участка лишь на стадии его выбора.

Также, согласно заключению столичной СЭС относительно выбора (отведения) земельного участка под застройку, одним из условий отведения является внесение изменений в Программу развития зеленой зоны г. Киева до 2010 года и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города, поскольку этот земельный участок относится к территориям зеленых зон. Однако изменения в эту программу не вносились, решение Киевсовета по данным вопросам не принималось, отмечают в прокуратуре.

Кроме того, указанный участок, согласно письму КП «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа», относится к землям лесного фонда, расположен в лесничестве и входит в перечень зеленых зон. В связи с этим Киевской природоохранной прокуратурой 10 марта 2010 года было опротестовано положительное заключение коммунального предприятия «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа» относительно согласования отведения земельного участка ООО «Мегатранс» в квартале 38 (выдел 27, 44) Конча-Засповского лесничества для строительства, эксплуатации и обслуживания объектов рекреационного назначения и жилой застройки по ул. Столичное шоссе, 24-й километр.

Более того, установлено, что земельный участок попадает в акваторию озера «Конча» и в соответствии с требованиями Земельного кодекса Украины на момент принятия решения Киевсоветом необходимо было согласовать проект землеустройства с территориальным органом исполнительной власти по вопросам водного хозяйства (КП «Плесо»). Но такое согласование предоставлено не было, заявляют в прокуратуре.