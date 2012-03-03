В Украине разработают механизмы доступности жилья для семей с доходом около 4 тыс.грн.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил разработать механизмы доступности жилья для семей с совокупным доходом около 4 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом Н.АЗАРОВ сказал на совещании по реализации этой программы в столице. Также премьер совместно с председателем КГГА Александром ПОПОВЫМ проинспектировал ход строительства объектов по программе «Доступное жилье».

Глава правительства поручил на протяжении двух-трех недель разработать механизмы для того, чтобы семьи со средним совокупным доходом около 4 тыс. грн. могли участвовать в программах строительства жилья.

«Во-первых, квартира должна стоить значительно дешевле, чем она стоит сейчас. Во-вторых, необходимо найти долгосрочные кредитные ресурсы, чтобы вместо семьи взять этот ресурс и отдать строителям для того, чтобы они могли построить жилье. Самое главное задание – найти этот финансовый ресурс. Также необходимо определить, сколько такая семья может платить, и на протяжении какого периода. И под какой процент ее кредитовать. На протяжении двух-трех недель ответы на эти вопросы будут найдены», – сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, для реализации этой программы необходимо привлечь средства государственного и местных бюджетов, государственных и коммерческих банков и инвестиционные ресурсы.

«Необходимо в комплексе решать это задание, и мы эти решения найдем», – подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что эту работу будет координировать министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК вместе с Секретариатом Кабинета министров, и через две-три недели эти предложения будут внесены на рассмотрение правительства.

Премьер-министр одобрительно оценил темпы строительства жилья в столице под непосредственным контролем А.ПОПОВА, и напомнил, что в прошлом году столица установила абсолютный рекорд по количеству построенных квадратных метров, превзойдя даже достижения советского периода.