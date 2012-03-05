Стоимость земли в Донецке в феврале снизилась на 1,14%

Средняя стоимость земли в Донецке под коттеджное строительство в феврале 2012 года снизилась на 1,14%, или 48 долл., – до 4 тыс. 150 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 1 453 долл./сотка, самым дорогим – Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 9 559 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Ворошиловском районе снизилась на 2,08% (203 долл.) – до 9 559 долл./сотка, в Калининском – на 1,10% (75 долл.) – до 6 760 долл./сотка, в Киевском – на 1,25% (73 долл.) – до 5 751 долл./сотка, в Кировском – на 0,51% (13 долл.) – до 2 554 долл./сотка, в Петровском – на 0,89% (13 долл.) – до 1 453 долл./сотка, Пролетарском – на 1,71% (29 долл.) – до 1 667 долл./сотка, Ленинском районе – на 1,20% (40 долл.) – до 3 301 долл./сотка, Куйбышевском районе – на 1,04% (45 долл.) – до 4 270 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.