Стоимость земли в Одесской области в феврале снизилась на 1,76%

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в феврале 2012 года снизилась на 1,76% (88 долл.) – до 4 905 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в области самым дешевым оставался Беляевский район со средним показателем 2 318 долл./сотка, самым дорогим – Овидиопольский район, где средняя цена продажи составила 6 067 долл./сотка.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 1,21% (74 долл.) – до 6 067 долл./сотка, в Ильичевске – на 1,17% (70 долл.) – до 5 924 долл./сотка, в Коминтерновском районе – на 3,02% (157 долл.) – до 5 042 долл./сотка, в Беляевском – на 1,53% (36 долл.) – до 2 318 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – на 2,20% (95 долл.) – до 4 217 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.