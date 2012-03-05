Стоимость земли в Днепропетровской области в феврале снизилась на 0,59%

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в феврале 2012 года снизилась на 0,59%, или 13 долл., – до 2 176 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Криничанский район со средним показателем 985 долл./сотка, самым дорогим – Синельниковский район, где средняя цена продажи составила 2 548 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области снизилась на 0,56% (13 долл.) – до 2 297 долл./сотка, в Новомосковском – снизилась на 1,10% (12 долл.) – до 1 074 долл./сотка, в Криничанском – выросла на 0,31% (3 долл.) – до 985 долл./сотка, в Синельниковском – снизилась на 0,82% (21 долл.) – до 2 548 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.