Стоимость земли в пригороде Киева в феврале снизилась на 1,66%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в феврале 2012 года снизилась на 1,66%, или 54 долл., – до 3 198 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 955 долл./сотка, самым дорогим – Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4 904 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 2,41% (121 долл.) – до 4904 долл./сотка, Броварском – на 1,34% (35 долл.) – до 2 580 долл./сотка, Бородянском – на 2,40% (41 долл.) – до 1 664 долл./сотка, Макаровском – на 0,13% (2 долл.) – до 1 545 долл./сотка, Васильковском – на 1,63% (34 долл.) – до 2 052 долл./сотка, Обуховском – на 2,24% (87 долл.) – до 3 795 долл./сотка, Бориспольском – на 0,90% (32 долл.) – до 3 543 долл./сотка, Кагарлыкском – на 1,09% (15 долл.) – до 1 363 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 1,34% (13 долл.) – до 995 долл./сотка, Барышевском – на 0,09% (1 долл.) – до 1 059 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,72% (8 долл.) – до 1 096 долл./сотка, Вышгородском – на 1,23% (35 долл.) – до 2 811 долл./сотка, Фастовском – на 1,31% (14 долл.) – до 1 051 долл./сотка, Иванковском районе – на 1,32% (14 долл.) – до 1 043 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.