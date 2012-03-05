Стоимость земли во Львовской области в феврале снизилась на 1,3%

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в феврале 2012 года снизилась на 1,33% (28 долл.) – до 2 077 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Каменско-Бугский район со средним показателем 946 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 390 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе снизилась на 1,61% (39 долл.) – до 2 390 долл./сотка, в Яворовском – на 0,80% (14 долл.) – до 1 727 долл./сотка, в Жовковском – на 1,42% (17 долл.) – до 1 179 долл./сотка, в Каменско-Бугском – на 0,84% (8 долл.) – до 946 долл./сотка, в Городокском – на 0,06% (1 долл.) – до 1 580 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.