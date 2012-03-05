В Киеве в феврале продано 1711 квартир

В Киеве в феврале текущего года было заключено 1 013 сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке, 698 квартир продано на первичном рынке.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Как указывается в сообщении, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (53% сделок), 40% приходится на однокомнатные квартиры и 7% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (70%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 22% - в ценовой категории от 100 до 200 тыс. долл. и 8% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом, самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 418 долл./кв. м на вторичном рынке, 1 283 долл./кв. м - на первичном рынке. Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 987 долл./кв. м на вторичном рынке, 2 550 долл./кв. м - на первичном рынке.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 633 квартиры, на первичном рынке - 314 квартир.

В Киеве в 2011 году объем сделок купли-продажи квартир вырос в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом - с 11 752 до 17 878 сделок.