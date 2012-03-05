Стоимость земли в Харьковской области в феврале снизилась на 1,08%

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в феврале 2012 года снизилась на 1,08%, или 19 долл., – до 1 735 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Чугуевский район со средним показателем 1 009 долл./сотка, самым дорогим – Харьковский район, где средняя цена продажи составила 1 817 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе снизилась на 1,20% (22 долл.) – до 1 817 долл./сотка, в Дергачевском – на 1,13% (19 долл.) – до 1 665 долл./сотка, в Чугуевском – на 0,49% (5 долл.) – до 1 009 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.