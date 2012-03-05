Попов: часть функций городской власти могут передать органам самоорганизации населения

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ допускает передачу части функций городской власти органам самоорганизации населения (ОСН).

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, об этом он сказал сегодня во время встречи с представительницами ОСН города.

А.ПОПОВ заметил, что органы самоорганизации населения в столице демонстрируют себя, как один из самых эффективных механизмов местного самоуправления и демократии. По его словам, уже сегодня они активно сотрудничают с городской властью в решении неотложных проблем киевлян. Помогают контролировать качество выполнения городских программ и инициируют собственные проекты.

По его данным, на сегодняшний день в городе функционируют около 100 ОСН.

“Уже сегодня мы имеем очень положительные результаты сотрудничества ОСН с городской властью. Именно общество предлагает городу проекты улучшения жизни киевлян. Это касается и благоустройства, и социальных программ поддержки малозащищенных категорий населения, и привлечения молодежи к общественной активности. Со своей стороны город финансирует реализацию этих проектов. Таким образом, нам удается выполнять именно ту работу, в которой нуждаются киевляне”, - сказал руководитель КГГА.

Он выразил убеждение, что очень скоро органы самоорганизации населения смогут решать и более глобальные проблемы киевлян. «А это означает, что мы сможем делегировать им часть функций, которые сегодня выполняет городская или районная власть. Таким образом, будут решаться очень многие проблемы, не с позиции кабинетов городской власти или районных администраций, а с позиции воли общества», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Председатель КГГА также отметил, что в настоящее время в столице все проекты по развитию инфраструктуры или благоустройству, которые реализуются на территории ОСН, обязательно согласовываются с органами самоорганизации населения. Кроме того, именно общественные комитеты помогают контролировать качество работы коммунальных служб города. Например, представители ОСН следят за качеством ремонтов в подъездах, асфальтированием дворов, за благоустройством придомовых территорий, которые выполняются в рамках общегородских программ.

“Я лично считаю, что если мы говорим о местном самоуправлении, об участии киевлян в принятии решений, то именно ОСН и является самым эффективным механизмом демократии. Потому что их инициативы идут непосредственно от людей”, – сказал А.ПОПОВ.