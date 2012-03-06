В Киеве в феврале сдана в аренду 1101 квартира

В Киеве в феврале сдана в аренду 1 101 квартира, сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty.

По данным агентства, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (44% сделок), 35% приходится на двухкомнатные квартиры и 21% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (46%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 44% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 10% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Напомним, в январе 2012 года в Киеве было сдано в аренду 936 квартир.