Эксперты прогнозируют стабилизацию арендных ставок на офисные площади в Киеве

В Киеве в текущем году ожидается стабилизация арендных ставок на офисные помещения на уровне декабря 2011 года.

Об этом говорится в обзоре рынка офисной недвижимости Киева за 2011 год компании Knight Frank, переданном УНИАН.

«В 2012 году можно ожидать стабилизации арендных ставок на уровне декабря 2011 года. Рост конкуренции, которая будет усиливаться по мере выхода на рынок новых объектов в пределах центрального делового района, будет удерживать ставки на текущем уровне», - считают специалисты компании.

По данным Knight Frank, на конец декабря 2011 года средние арендные ставки на офисные помещения класса «A» находились в диапазоне 420-540 долл./кв.м/год, класса «B+» – 260–360 долл./кв.м/год, класса «B»- 180–260 долл./кв.м/год.

В компании отметили, что на текущий год к вводу в эксплуатацию в Киеве заявлено около 168 тыс. кв. м офисных площадей в основном класса «А» и «B+», что на 12% превысит показатели прошлого года.

Аналитики компании считают, что уровень вакантных площадей будет зависеть от ценовой политики собственников новых объектов. «В случае, если запрашиваемые ставки аренды будут устанавливаться в том же диапазоне, в котором варьируются ставки в функционирующих офисных центрах, расположенных в ЦДР, вероятен рост показателя до 13–14% к концу 2012 - началу 2013 г.», - прогнозируют в компании.

По данным компании, новое предложение офисных площадей класса «А» и «В» в 2011 году составило 144,2 тыс. кв.м, что на 65,3% превышает показатели 2010 года.