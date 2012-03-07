В ГИУ считают реальной ипотеку под 2-3% годовых

В Государственном ипотечном учреждении (ГИУ) считают реальной ипотечную программу для приобретения жилья под 2-3% годовых на 10-15 лет, предложенную сегодня Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

«То, что сказал сегодня Президент, вполне, с нашей точки зрения, реальные вещи. На сегодняшний день мы уже предоставили Кабмину наши предложения, направленные на то, чтобы сделать ипотеку под 2-3%», - сказал он.

Он уточнил, что уменьшить ставку ипотечного кредитования до 2-3% возможно за счет увеличения уставного капитала ГИУ.

В. МИРГОРОДСКИЙ отметил, что в ближайшие 2-3 недели станут известны подробности данной программы, которые рассмотрит Кабинет министров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ходе расширенного заседания Кабинета министров Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что в Украине с мая текущего года начнет работать программа ипотечного кредитования для приобретения доступного жилья под 2-3% годовых.

«С мая начнет работать государственная ипотека – программа кредитования под жилищное строительство. Стоимость кредита для людей будет составлять не более 2-3%. Остальное компенсирует банкам государство. Сроки таких кредитов будут рассчитаны на 10-15 лет», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что реализация данной программы позволит «загрузить» строительные компании, поднять уровень производства строительных материалов, увеличить спрос на украинскую металлопродукцию на внутреннем рынке.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.