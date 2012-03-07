При поддержке ГИУ до конца года планируется достроить 262 тыс. кв. м жилья

При финансовой поддержке Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) до конца текущего года планируется достроить 14 жилых домов общей площадью 262 тыс. кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

По его словам, по состоянию на 5 марта т.г. введено в эксплуатацию 10 жилых домов общей площадью 107 тыс. кв. м.

В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что в 2011 году ГИУ профинансировало 26 жилых домов общей площадью жилья около 390 тыс. кв. м на 5,5 тыс. квартир на общую сумму 627 млн. грн. Объекты расположены в Киевской, Донецкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях и Севастополе.

Предправления ГИУ добавил, что с июля 2011 года банки-партнеры учреждения предоставили 390 ипотечных кредитов населению на сумму свыше 100 млн. грн.

В.МИРГОРОДСКИЙ сообщил, что при условии предоставления государственной гарантии по обязательствам ГИУ на 1 млрд. грн., ГИУ планирует привлечь средства на финансовом рынке и направить 730 млн. грн. на финансирование достройки жилых домов, что позволит ввести в эксплуатацию 500 тыс. кв. м жилья в разных регионах; а также около 700 млн. грн. на финансирование программы предоставления ипотечных кредитов, что позволит гражданам получить свыше 2,5 тыс. ипотечных кредитов.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ГИУ считают реальной ипотеку под 2-3% годовых