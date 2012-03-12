В Тернополе внедрят электронную систему контроля в сфере ЖКУ

В Тернополе внедрят электронную систему контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель городского председателя Тернополя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владислав СТЕМКОВСКИЙ, благодаря электронной системе, жители домов смогут в специально созданной базе данных отслеживать, какие именно работы и когда были проведены в их доме, сколько именно средств на это ушло, какая задолженность в их доме. В свою очередь работники ЖЭКов смогут отслеживать какие жалобы поступили от жителей, какие из них являются первоочередными для рассмотрения, сколько аварийных ситуаций было в том или другом доме.

«Благодаря созданию централизованной электронной системы, тернополяне также смогут все коммунальные услуги оплачивать, не выходя из дома. Теперь через Интернет можно оплатить за воду, но вскоре это будет привычная практика. Кроме этого, в систему мы планируем добавить онлайн-схему движения общественного транспорта после установки на маршрутках и троллейбусах GPS–устройств. Тогда люди могут видеть, где в конкретный момент находится необходимый им транспорт, и когда ориентировочно им стоит выходить из дома», – рассказал В.СТЕМКОВСКИЙ.

По его данным, электронную систему контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства будут внедрять поэтапно за средства ЖЭКов. Через некоторое время ее запустят в тестовом режиме.

Для окончательной ее сдачи, по подсчетам В. СТЕМКОВСКОГО, необходимо 2 года.