Стоимость офисных площадей во Львове в феврале выросла на 0,11%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Львова в феврале 2012 года выросла на 0,11% (2 долл.) - до 1 771 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development». Согласно сообщению, самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 509 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2 211 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных площадей в Галицком районе снизилась на 0,72% (16 долл.) - до 2 211 долл./кв. м, во Франковском районе - снизилась на 0,75% (13 долл.) - до 1 716 долл./кв. м, в Зализнычном районе - выросла на 0,68% (11 долл.) - до 1 631 долл./кв. м, в Лычаковском районе - выросла на 0,67% (11 долл.) - до 1 654 долл./кв. м, в Шевченковском районе - выросла на 0,96% (15 долл.) - до 1 573 долл./кв. м, в Сиховском районе - выросла на 0,94% (14 долл.) - до 1 509 долл./кв. м.