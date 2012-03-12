Стоимость офисных площадей в Харькове в феврале выросла на 0,08%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Харькова в феврале 2012 года выросла на 0,08% (1 долл.) - до 1 255 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Фрунзенский район со средним показателем 1 136 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 557 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Киевском районе снизилась на 0,26% (4 долл.) - до 1 557 долл./кв. м, в Дзержинском районе - снизилась на 0,95% (14 долл.) - до 1 464 долл./кв. м, в Ленинском районе -снизилась на 0,31% (4 долл.) - до 1 275 долл./кв. м, в Коминтерновском районе - выросла на 1,46% (17 долл.) - до 1 183 долл./кв. м, в Московском районе - выросла на 0,96% (11 долл.) - до 1 152 долл./кв. м, в Октябрьском районе - выросла на 0,97% (11 долл.) - до 1 150 долл./кв. м, в Червонозаводском районе - снизилась на 0,77% (9 долл.) - до 1 164 долл./кв. м, в Орджоникидзевском районе - выросла на 1,31% (15 долл.) - до 1 157 долл./кв. м, во Фрунзенском районе - снизилась на 0,61% (7 долл.) - до 1 136 долл./кв. м.