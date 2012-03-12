Стоимость офисных площадей в Одессе в феврале снизилась на 0,56%

Средняя стоимость офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Одессы в феврале 2012 года снизилась на 0,56% (10 долл.) - до 1 791 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 397 долл./кв. м, самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 032 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных площадей в Приморском районе снизилась на 1,31% (27 долл.) - до 2 032 долл./кв. м, в районе Таирово - выросла на 0,53% (9 долл.) - до 1 710 долл./кв. м, в районе Черемушки - выросла на 0,90% (14 долл.) - до 1 571 долл./кв. м, в районе Молдаванка - снизилась на 0,41% (6 долл.) - до 1 463 долл./кв. м, в поселке Котовского - снизилась на 0,29% (4 долл.) - до 1 397 долл./кв. м.