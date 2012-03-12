Стоимость офисных площадей в Донецке в феврале снизилась на 0,28%

Средняя стоимость офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Донецка в феврале 2012 года снизилась на 0,28% (4 долл.) - до 1 440 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 950 долл./кв. м., самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 842 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Ворошиловском районе снизилась на 0,38% (7 долл.) - до 1 842 долл./кв. м, в Киевском районе - снизилась на 1,46% (22 долл.) - до 1 489 долл./кв. м, в Калининском районе - снизилась на 1,14% (16 долл.) - до 1 382 долл./кв. м, в Ленинском районе - выросла на 1,78% (22 долл.) - до 1 256 долл./кв. м, в Куйбышевском районе - снизилась на 0,45% (5 долл.) - до 1 118 долл./кв. м, в Буденновском районе - выросла на 0,93% (11 долл.) - до 1 196 долл./кв. м, в Пролетарском районе - выросла на 1,16% (13 долл.) - до 1 134 долл./кв. м, в Кировском районе - снизилась на 0,95% (10 долл.) - до 1 038 долл./кв. м, в Петровском районе - выросла на 1,71% (16 долл.) - до 950 долл./кв. м.