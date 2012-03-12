Стоимость офисных площадей в Киеве в феврале стабилизировалась на 2069 долл./кв. м

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Киева в феврале 2012 года стабилизировалась на уровне 2 069 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Святошинский район со средним показателем 1 625 долл./кв. м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 122 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Печерском районе снизилась на 0,45% (14 долл.) - до 3 122 долл./кв. м, в Шевченковском районе - снизилась на 1,22% (33 долл.) - до 2 661 долл./кв. м, в Подольском районе - снизилась на 1,20% (29 долл.) - до 2 394 долл./кв. м, в Голосеевском районе - выросла на 0,56% (12 долл.) - до 2 166 долл./кв. м, в Оболонском районе - выросла на 0,49% (10 долл.) - до 2 037 долл./кв. м, в Днепровском районе - выросла на 0,53% (9 долл.) - до 1 723 долл./кв. м, в Соломенском районе - выросла на 0,64% (11 долл.) - до 1 720 долл./кв. м, в Дарницком районе - выросла на 0,79% (13 долл.) - до 1 664 долл./кв. м, в Деснянском районе - снизилась на 0,54% (9 долл.) - до 1 649 долл./кв. м, в Святошинском районе - выросла на 0,74% (12 долл.) - до 1 625 долл./кв. м.