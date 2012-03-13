В Харькове к Евро-2012 посуточная аренда квартир подорожала в 5 раз - эксперт

В Харькове к Евро-2012 посуточная аренда квартир подорожала в среднем в 4,6 раза по сравнению с сегодняшними ценами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Харьковское агентство недвижимости».

Как отметила директор филиала компании «Харьковское агентство недвижимости» Елена МАНЖОС, в среднем аренда однокомнатных квартир в Харькове на время Евро-2012 составляет около 700 грн., в то время как сегодня цена аренды однокомнатных квартир в Харькове колеблется в пределах 150-250 грн./сутки.

Самые высокие ставки посуточной аренды жилья на время проведения чемпионата риэлторы зафиксировали в центральных районах города. В частности, стоимость посуточной аренды 1-комнатной квартиры рядом со станцией метро «Советская» в период проведения чемпионата составляет 1500 грн./сутки. В районах, удаленных от метро или со слабо развитой инфраструктурой, съемное жилье предлагается болельщикам по цене 800 грн./сутки. Наибольшее количество предложений отмечено в районах, приближенных к станциям метрополитена, в частности, на Салтовке и Павловом Поле: здесь стоимость посуточной аренды составляет порядка 1000-1200 грн./сутки.

Е.МАНЖОС считает, что арендные ставки в период проведения чемпионата Евро-2012 могут как повыситься, так и снизиться. «Решающим фактором, определяющим стоимость посуточной аренды, станет уровень спроса на квартиры со стороны футбольных болельщиков», - добавила она.

При этом в агентстве отметили, что харьковчанам, планирующим сдавать жилье болельщикам в период проведения Евро-2012, необходимо учитывать риски, связанные с посуточной арендой. По мнению риэлторов, потенциальные арендодатели должны понимать, что некоторые болельщики могут нанести ущерб квартире и ухудшить ее состояние. Также не стоит исключать вероятность неоплаты или неполной оплаты услуг постояльцами.

Специалисты компании считают, что наибольшую угрозу недобросовестные арендаторы представляют для пожилых людей, которые, не имея опыта посуточной сдачи жилья, попытаются за счет аренды получить дополнительный доход.

Справка УНИАН. Компания «Харьковское агентство недвижимости» основана в 1996 году. Предоставляет полный пакет услуг покупки, продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости, а также оказывает консалтинговые услуги по анализу рынка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аренда жилья к Евро-2012: цены удвоятся...