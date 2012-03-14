Азаров обещает за 10 лет решить жилищные проблемы всех украинцев

Программа строительства доступного жилья должна за 10 лет решить жилищные проблемы всех украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе заседания Кабинета министров.

«Программа доступного жилья лет за 10 должна полностью решить в Украине квартирный вопрос, прежде всего, для молодых семей», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что эта программа должна охватить все семьи со средним доходом около 5 тыс. грн. в месяц.

По словам премьера, для обеспечения жильем украинцев необходимо будет строить приблизительно по 100 тыс. квартир в год. Также, отметил премьер, параллельно со строительством жилья необходимо строить, согласно потребности, школы и детские сады.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2011 году приобретено 790 квартир по программе доступного жилья. Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК.

Он напомнил, что государственная поддержка строительства доступного жилья в Украине составила 98 млн. грн., что позволило дополнительно привлечь в строительство 238 млн. грн. собственных средств граждан.

Глава Минрегиона сообщил, что общий объем инвестиций, направленных на строительство жилья в рамках реализации данной программы, достиг 336 млн. грн.

А.БЛИЗНЮК напомнил, что строительство доступного жилья предусматривает предоставление государственной поддержки в размере 30% от стоимости жилья и привлечения средств граждан.

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