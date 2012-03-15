В субботу состоится толока по высадке деревьев на Пейзажной аллее в Киеве

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ пригласил киевлян принять участие в толоке по высадке деревьев на Пейзажной аллее.

Как сообщает пресс-служба КГГА, председатель КГГА призвал киевлян принять участие в толоке, чтобы вместе отстоять посягательства на сквер со стороны застройщиков.

«Мы провели рабочее совещание с общественными организациями и юристами, которые отстаивают сквер на Пейзажной аллее, и договорились о совместных действиях по его защите. Я приглашаю всех киевлян приобщиться к нашей акции и прийти 17 марта, в субботу, в 11.00 на толоку, во время которой мы вместе высадим деревья на Пейзажной аллее. Я гарантирую, что строительства там не будет никогда – ни сегодня, ни завтра», – отметил А.ПОПОВ.

Также председатель КГГА сообщил, что застройщику, который намеревался построить здание на Пейзажной аллее, в ближайшее время предложат альтернативные участки.

«Я уверен, мы найдем компромисс в решении вопроса с застройщиком. Ведь уничтожать сквер в исторической части города, который киевляне создали своими руками, и который уже стал не только украшением района, но и одной из самых популярных среди горожан зон отдыха – это было бы не просто ошибкой, а настоящим преступлением», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Высший административный суд отменил решение Апелляционного админсуда о запрещении строительства на Пейзажной аллее.

Таким образом, на месте сквера и детской площадки на Пейзажной аллее разрешено строительство по заказу МИД.