КСУ признал неконституционным запрет разрыва договоров инвестирования в строительство

Конституционный суд Украины признал неконституционным положение ч. 4 ст. 3 Закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» о запрете разрыва физическими и юридическими лицами любых договоров, результатом которых является передача застройщиками завершенного объекта (части объекта) жилищного строительства при условии, что по таким договорам осуществлена оплата 100% стоимости объекта (части объекта) жилищного строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня озвучил председательствующий на заседании Анатолий ГОЛОВИН по обращению гражданки Зинаиды ГАЛКИНОЙ.

Суд также решил, что до признания неконституционным это положение не имело обратного действия во времени.

Согласно решению суда, положение ч. 4 ст. 3 указанного закона признано неконституционным и теряет силу со дня принятия Конституционным судом этого решения.

Суд мотивировал свое решение тем, что частью 4 ст. 3 закона фактически вводились ограничения относительно владения, пользования и распоряжения объектом права собственности, в частности средствами инвесторов на период до 1 января 2013 года.

При этом суд сформулировал правовую позицию, согласно которой действие нормативно-правового акта во времени нужно понимать так, что оно начинается с момента вступления этого акта в силу и прекращается с потерей им силы, то есть до действия, факта, применяется тот закон или иной нормативно-правовой акт, во время которого они наступили или имели место.

Следовательно, КС подчеркивает, что положение ч. 4 ст. 3 закона, которым установлен запрет инвесторам на разрыв договоров финансирования жилищного строительства, не имело обратного действия во времени.

Справка УНИАН. Гражданка З. ГАЛКИНА обратилась в Конституционный суд Украины с ходатайством дать официальное толкование положения ч. 4 ст. 3 закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» (дело о запрете расторжения договоров инвестирования жилищного строительства), согласно которому «запрещается расторжение физическими и юридическими лицами любых договоров, результатом которых является передача застройщиками завершенного объекта (части объекта) жилищного строительства при условии, что по таким договорам осуществлена оплата 100% стоимости объекта (части объекта) жилищного строительства», относительно того, распространяется ли действие этого положения на правоотношения, возникшие до вступления в силу закона. В частности, в случаях, когда инвестор, согласно действующему на то время законодательству, разорвал договор об участии в фонде финансирования строительства.

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