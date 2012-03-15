В законодательство об ОСМД внесены изменения

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома» (№8474).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 418 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Земельный кодекс Украины. Ими предусмотрено, что земельные участки государственной или коммунальной собственности, на которых расположены многоквартирные жилые дома, относящиеся к ним здания, сооружения, а также придомовые территории, предоставляются в пользование юридическим лицам, которые осуществляют управление этими домами.

Также в законе предусмотрено, что в случае образования в многоквартирном жилом доме объединения совладельцев многоквартирного жилого дома земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, относящиеся к нему здания, сооружения а также придомовая территория по ходатайству высшего органа управления объединения передаются бесплатно в собственность или постоянное пользование этому объединению. Размеры и конфигурация земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также относящиеся к ним здания, сооружения и придомовые территории, определяются на основании соответствующей документации по землеустройству.

Также внесены изменения в Закон Украины “Об объединении совладельцев многоквартирного дома”. Ими предусмотрено, что хозяйственное обеспечение деятельности объединения может осуществляться как собственными силами объединения (путем самообеспечения), так и путем привлечения на договорных основах субъектов ведения хозяйства. Также в законе отмечается, что имущество, приобретенное объединением за счет взносов и платежей совладельцев, является общей собственностью владельцев жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с законом, объединение может быть создано лишь владельцами жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (многоквартирных домов).

В законе определен порядок передачи общего имущества многоквартирного дома в управление объединению. Также определено, каким образом осуществляется управление общим имуществом многоквартирного дома.

В соответствии с законом, доля совладельца в общем объеме обязательных взносов и платежей на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме устанавливается пропорционально общей площади жилых и нежилых помещений, которые находятся в его собственности.

В соответствии с законом, объединение ликвидируется в случае: приобретения одним лицом всех помещений в многоквартирном доме; принятия совладельцами решения о ликвидации объединения; принятия судом решения о ликвидации объединения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме ряда норм, которые вступают в силу с 1 января 2013 года. Кабинет министров Украины на протяжении шести месяцев со дня вступления в силу этого Закона должен подать на рассмотрение Верховной Раде Украины проект закона, определяющего правовые и организационные принципы создания, функционирования, реорганизации и ликвидации объединений инвесторов жилых и нежилых помещений не введенных в эксплуатацию многоквартирных домов для защиты их прав, свобод и законных интересов.

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