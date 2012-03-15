Кабмин создал Нацсовет по вопросам деятельности ОСМД

Кабинет Министров Украины 14 марта т.г. создал Национальный совет по вопросам создания и обеспечения функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) как временный консультативно-совещательный орган правительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, основными задачами совета является координация действий органов исполнительной власти по вопросам создания и обеспечения деятельности ОСМД, содействие в решении проблемных вопросов, а также привлечение общественности к нормотворческой деятельности.

Новый совещательный орган призван анализировать состояние дел и причины возникновения проблем в процессе создания и обеспечения деятельности ОСМД, подавать правительству разработанные по результатам работы рекомендации и предложения. Персональный состав совета будет утверждаться приказом Минрегиона.

Согласно постановлению, в состав совета вошли глава Минрегиона (председатель совета), его первый заместитель, первый заместитель министра юстиции, заместители министров экономического развития и торговли, финансов, социальной политики, председатель Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики, Госземагентства и Госархстройинспекции, заместители председателей Государственной налоговой службы и Антимонопольного комитета.

Также предусмотрено, что участвовать в работе органа на постоянной основе будут директор департамента Минрегиона , представитель Секретариата КМУ и представители местных органов исполнительной власти. По согласию участие в работе совета примут председатель Нацкомиссии, осуществляющим государственное регулирование в сфере коммунальных услуг и НКРЭ, народные депутаты и представители объединений совладельцев многоквартирных домов, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, объединений профсоюзов и работодателей, субъектов хозяйствования.

Как сообщал УНИАН, также сегодня, 15 марта, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно объединений совладельцев многоквартирного дома» (№8474).